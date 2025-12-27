[VIDEO] *****UPDATE*****Polis ta investigando kende a los tironan den Koningstraat, bala a herida un victima!

Diasabra madruga a drenta informe di cu a scucha por lo menos 2 tiro den Koningstraat mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruyanan a sera e caminda y a cuminsa cu nan investigacion. A bin resulta cu nan a constata 2 tiro riba e pilar di un cas den e caya menciona. Polis a keda di busca imagennan di e camaranan di seguridad den e area pa asina logra captura e sospechoso. Den oranan di mainta polis a busca mas informacion y a bin logra haya sa cu un persona a yega cu un herida di bala na hospital y ta ser atendi e momentonan ey. E victima ta esun cu lo a ricibi tiro na Koningstraat.