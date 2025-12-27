 Posted in Comunicado

Klapchi nobo y fresco a caba di yega na Moko Market, bin comproba pa bo mes e calidad!

11:41  December 27, 2025  Leave a comment

Diasabra mainta tempran for di oranan di madruga e klapchinan a ser reparti pa e bendedornan di di klap, esey tambe a sosode na Moko Market, ta ultimo añanan e hendenan cu sa di klap y vuurwerk ta pasa na Moko Market pa cumpra nan klap.

