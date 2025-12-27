Posted in Comunicado Klapchi nobo y fresco a caba di yega na Moko Market, bin comproba pa bo mes e calidad! 11:41 December 27, 2025 Leave a comment Diasabra mainta tempran for di oranan di madruga e klapchinan a ser reparti pa e bendedornan di di klap, esey tambe a sosode na Moko Market, ta ultimo añanan e hendenan cu sa di klap y vuurwerk ta pasa na Moko Market pa cumpra nan klap. Related Articles GOBERNADOR TA RICIBI REPRESENTANTE PERMANENTE DI REINO JOKE BRANDT PROME MINISTER A ELABORA RIBA E IMPORTANCIA PA HENDE MUHE TA DEN POSICIONNAN CLAVE Minister Glenbert Croes a reuni cu Departamento di Labor y Investigacion (DAO) Donacion di buki di bibliotecanan na Hulanda