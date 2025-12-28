Reflexión Diadomingo 28 December 2025.

Awe nos ta riba un Diadomingo, por cierto e último pa aña 2025.
Asina mes nos ta cumpli cu nos bon Dios, gradiciendo Señor pa su bondad pa cu nos.
Poco poco nos ta resumi parti di un aña cu tabata na careda.
Un aña cu hopi cos bruha, cu no a bai bon.
Reparticion di entradanan ta completamente complica.
Si nos tende un director ta menciona cu apenas 5 miyon ta bai na drecha caretera, mientras ta drenta 30 miyon na impuesto riba vehiculo !!
Tambe den pasado un hefe den departamento di Ciad a menciona cu tin tur aña como 30 miyon pa restitution, pero ta hinka e cen aki otro caminda.
Ultimo añanan casi no ta debolbe e pagado di belasting loke e tin derecho riba dje, y e sen aki tambe ta ser usa otro parti.
Asina mes cu tabata tin aumento barbaro di servicio di coriente y tambe di awa.
Nos tin un cuerpo policial cu pa hopi aña ta onderbezet, cu un scarsedad cu nunca lo wordu regla si ta sigi maneha den e systema actual.
Na Hulanda segun mi a comprende ta dos aña di opleiding, despues ta praktika.
Segun mi na Bonaire tambe tin e systema aki.
Mester soluciona e problema aki, sino polisnan ta traha duro cu shift nan cu ta laga nan sin descansa manera debe ser.
Temporada di carnaval ta un desaster pa cuerpo policial cu un capacidad hopi menos di polis cu un Aruba hopi mas foi control pa loke ta criminalidad.