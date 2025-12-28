[VIDEO] Dama turista seriamente herida na su pia den un accidente ora cu a perde control y bolter cu UTV

Diadomingo merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida riba Sasaki despues di e rotonde Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda esnan coriendo cu un UTV a bay haci un maniobra y a bolter cu esaki unda un turista femenino a kibra su pia ora e UTV a cay riba dje y tabata sangra profusamente. Ambulans a yega rapidamente y a atende e dama cu cautela y a transporte cu urgencia pa hospital.