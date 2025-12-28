[VIDEO] Accidente semi-frontal cu hendenan herida na Bringamosa

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hendenan herida na Bringamosa, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente Semi-frontal unda e chauffeur di e pick-up a bay mucho na su man robes bay dal semi-frontal riba e Kia Sportage, Debi na e impacto den ambos auto tabata tin hendenan herida. NA yegada di e ambulans nan a atende e victimanan na e sitio mes pasobra ningun kier a bay cu ambulans y nan tabata levemente herida.