“NOS TA SIRBI CU CURASON: ARUBA ONE HAPPY ISLAND LIONS CLUB TA TRECE ALEGRIA A TRAVES DI ‘UN SONRISA PA NOS MUCHANAN”

E Leonnan di Aruba One Happy Island Lions Club a organisa e di 5 edicion di “Un Sonrisa Pa Nos Muchanan”, un celebracion di Pasco yen di calor humano, cu a trece alegria, regalonan y e spirito di fiesta di Pasco na muchanan di famianan cu ta pasa pa situacionnan dificil den nos comunidad.
E iniciativa anual aki ta parti di nos proyectonan di servicio di luna di december, unda nos Lions ta sigui sirbi cu amor, compasion y compromiso durante e temporada di fiesta, cu enfoke riba felicidad di mucha, apoyo familiar y bienestar comunitario.
E muchanan a disfruta di un atardi magico yen di diversion, cu atraccionnan manera Dino Jump, Carrousel, paseo den Trein, un bunita Christmas Water Show, y naturalmente, un bishita special di Santa Claus, cu a hiba sonrisa y alegria na tur hende presente.
Durante e evento, e muchanan a ricibi pasaboca, ijscream, bebida refrescante y regalonan prepara cu hopi cariño, haciendo e celebracion mas special. Un booth pa pintamento tambe a duna e muchanan oportunidad pa expresa nan creatividad mientras cu nan a disfruta di un actividad trankil y alegre.
Aruba One Happy Island Lions Club kier expresa un agradecimento special na e hobennan cu boluntariamente a yuda na e booth di pintamento. Cu pasenshi, bondad y entusiasmo, nan a guia e muchanan, estimulando expresion creativo y creando un ambiente calido y acogedor. Nan dedicacion y energia positivo a agrega hopi balor na e experiencia y a contribui pa haci e dia berdaderamente memorabel.
Nos ta expresa nos sincero gratitud na nos partner principal, cu su apoyo generoso a contribui pa e exito di e evento: Ademas nos ta gradici nos sostenedor- y colaboradornan balioso cu nan cooperacion y generosidad a haci e celebracion aki posibel:
• Y tur colaborador anonimo, cu nan generosidad a marca un diferencia real.
Por ultimo nos ta gradici di curason nos comunidad en general — na tur hende cu a haci donacion, apoya, comparti boluntariamente na e iniciativa aki. Boso solidaridad y spirito comunitario a hunga un rol clave den e exito di e actividad di servicio di december y den trece sonrisa na hopi mucha y famia.
Nos no por keda sin gradici sinceramente e siguiente personanan cu a coopera cu e actividad: Claudia Boekhoudt, Jessica Lacle, Jusara Lopes y Gilroy Tromp. Boso cooperacion y apoyo tambe a yuda crea momentonan inolvidabel y recuerdonan bunita pa e muchanan y nan famianan.
“Un Sonisa Pa Nos Muchanan” ta refleha e berdadero spirito di Lionismo — servicio, unidad y speransa — y ta recorda nos cu hunto, cu apoyo di nos comunidad, nos por haci un diferencia significativo.
We Serve. We Care. We Keep on Roaring. 🦁💛💙