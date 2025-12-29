[VIDEO] Polis mester a intermedia den un discucion di pareha cu a escala te na bringamento cu maltrato!

Diadomingo anochi a drenta informe di cu tin un pelea entre pareha cu hende herida andando na un apartamento patras di un cas na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e homber a yega cas y a start un discucion cu gritamento hasta cu agrecion unda e homber lo a agredi su cas fuertemente. Mesora polis a detene e agresor mientras ora a wak e dama a agredi y maltrata a solicita presencia di ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama.