Reflexión Dialuna 29 2025 .
Awe ta cuminsa un siman nobo.
Nos semper ta keda cu nos Sen̈or, pa gradici tur cos bon cu E tin pa nos.
Nos bon Dios semper ta cu nos, nunca ta bandona su hendenan.
Bo por ta den preta, por ta den problema, por ta kiko bo por pensa, jamas lo e bandona bo.
Asina bida ta, henter bo bida por ta un desaster, henter bo bida por tin tur cos malo, falsedad, mal amor, hasta hende cu mal intencion, Sen̈or ta cu bo.
Semper keda cu bo Señor.
Keda cu bo Fe.
Pa bo curason por tin Fe, pa bo curason por tin trankilidad, y jamas lubida bo hendenan.
Jamas lubida kende di curason ta cubo.
Wak kiko bo curason ta bisabo, no faya pa bo no yora despues.