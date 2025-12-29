FAKE NEWS: NOTICIA DI CRIMEN NA UN HOTEL

Relaciona cu un mensahe cu ta bayendo rond riba social media nos di Cuerpo Policial kier a informa lo siguiente.

Diadomingo anochi a tuma nota cu tin un noticia cu ta circulando via whatsapp. E mensahe ta bisa cu na un highrise hotel supuestamente un turista lo a mata su casa y lo a scondie den cashi paña.

Cuerpo Policial a tuma pasonan mesora relaciona cu esaki.

Polis a bay na e hotel y na unda a ponenan na altura di e noticia cu ta pasando via whatsapp y a cuminsa cu un investigacion.

E personal na e hotel a bisa cu no tin nada di crimen of mucho menos di locual ta wordo bisa riba e mensahe di whatsapp.

Ta di lamenta cu ta broadcast tipo di noticia negativo y cu no ta cuadra cu e berdad.

Cuerpo Policial ta monitor tur informacion y ta tuma paso mesora pa por clarifica cu e noticia ta cuadra cu e berdad.