Dialuna atardi a drenta informe di cu tin un persona sin bida den un cas sera, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio pa asina por habri e porta. Na momento cu a habri e porta a bin haya e omo Jani Trimon sin bida benta abao banda di su cama. A pidi pa e dokter forensyco presenta pa asina logra haya sa e causa exacto di su morto. Como cu ya na un ocasion ela yega di haya un stroke ta supone cu atrobe e lo a haya un stroke. Na famia di e fayecido nos ta expresa nos mas sincero palabranan di condolencia.
Polis y bombero a bin habri porta di cas pa sobrino haya su omo benta abao sin bida!
Dialuna atardi a drenta informe di cu tin un persona sin bida den un cas sera, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio pa asina por habri e porta. Na momento cu a habri e porta a bin haya e omo Jani Trimon sin bida benta abao banda di su cama. A pidi pa e dokter forensyco presenta pa asina logra haya sa e causa exacto di su morto. Como cu ya na un ocasion ela yega di haya un stroke ta supone cu atrobe e lo a haya un stroke. Na famia di e fayecido nos ta expresa nos mas sincero palabranan di condolencia.