[VIDEO] Diamars madruga homber a maltrata muher den Caya Grandi dilanti 3 mucha chikito y a bay lag’e ta sangra!

Diamars madruga a drenta informe di un caso di maltrato severo den Caya Grandi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya dilanti ex-Bonbini Bazaar a bin haya un dama abao benta banda di un auto Toyota I.S.T. y sangrando via nanishi. Locual a sosode ta cu ela caba di ser maltrata y golpia pa un homber cu a haci e maltrato aki dilanti 3 mucha chikito y despues manera un cobarde a bandona e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital mientras polis a hiba e 3 muchanan den e patruya pa warda di polis unda familiarnan por pasa busca nan.