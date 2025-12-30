Posted in INCIDENTE Durante patruya na Palm Beach polis a topa un hoben ta grita y core pa loco pa su mesun seguridad a detene 03:36 December 30, 2025 Leave a comment Diamars madruga durante patruya na Palm Beach polis a bin topa cu un hoben ta para grita y core pa loco, mesora polis a bay p’e y a logra detene. Polis a nota cu e hoben aki no ta 100% y pa su mesun seguridad y di otronan a detene. Related Articles UPGRADE NECESARIO RIBA E SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROL NA RECIP FASE IV Polis a detene chauffeur di un Nissan March cu no tin rijbewijs y cu tabata envolvi den accidente na Dakota y Ranchostraat Polis a bay Cantaloupestraat pa un cacho cu lo a morde un persona Turistanan a bolter cu UTV bay cay den un bahada banda di Natural Bridge