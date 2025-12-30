 Posted in INCIDENTE

Durante patruya na Palm Beach polis a topa un hoben ta grita y core pa loco pa su mesun seguridad a detene

03:36  December 30, 2025  Leave a comment

Diamars madruga durante patruya na Palm Beach polis a bin topa cu un hoben ta para grita y core pa loco, mesora polis a bay p’e y a logra detene. Polis a nota cu e hoben aki no ta 100% y pa su mesun seguridad y di otronan a detene.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *