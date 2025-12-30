Reflexión Diamars 30 December 2025.

Awe nos ta den fase final di aña 2025.
Nos lo keda hopi agradecido na nos bon Dios cu a compaña nos durante aña 2025.
Nos lo pidi Señor pa keda cu nos den e aña nobo cu ta bai habri pronto.
Semper nos ta desea pa bai mas dilanti cu nos progreso.
Nos salud.
Nos famia uni.
Nos situación financiero.
Asina ki nos lo drenta un otro aña cu mucho mas progreso y salud.
Más seguridad, confiansa den tur nos pasonan cu nos lo tuma.
Mester tene nos Dios na prome luga y hasi bon pa Señor ta contento cu su yuinan.
Cada dia ta un regalo di Señor, y nos por hasi e dia aki cada biaha mas exitoso.
Cada biaha miho preparación lo duna mas confiansa y mas satisfacion.
Hiba un bida organisa.
Union ta e palabra mágico cu tur famia, tur pais mester.