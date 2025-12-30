Un colega cariñoso cu’n enorme dedicacion na su trabou Erwina Sophia ta HOH su ultimo empleado di luna pa 2025

Horacio Oduber Hospital (HOH) durante henter aña ta sacatur luna un empleado cu a resalta y e biaha aki e ultimo empleado di luna pa aña 2025 ta Erwina Sophia didepartamento di voeding. Den un sala di reunion coleganan a bini hunto p’asina sorprende Erwina cu e bunitareconocimento aki. Un dia cu sigur nunca e lo lubida ora di a mira su mama para eynan hunto cu su coleganan ta grita‘surprise’ y unda cu palabranan di elogio pa su trabou no faltadi parti di Hunta di Directiva y management.

Erwina Sophia ta labora na Hospital pa siete aña caba den sufuncion como voedingsassistent. E conoce su team bon y ta dispuesto pa yuda unda cu e por pa asina trabou no keda para. E ta un persona hopi dinamico y social unda cu sucolegialidad nunca falta, briyando semper cu su positivismoden e team. E ta trata tur hende cu respet y ta traha na un manera profesional. E ta mustra atencion sincero y tin comprension pe necesidadnan di e pashent, purbando di complace nan unda cu e por claro teniendo na cuenta nan dieet. Erwina ta un persona trankilo y confiabel cu ta haci cu tanto pashent como colega por semper conta riba dje. Ademas, Erwina ta dedica na su trabou y ta duna feedback constructivo si algo por bay miho of mas eficiente y ta percuraasina pa un ambiente di trabou sigur y profesional pe team porcrece hunto.

Algo sigur cu mester menciona ta Erwina su talento pa sutrabou. Coleganan a ripara su gran talento durante suparticipacion den e proyecto interno di Hospital pa cu e sistema electronico nobo di pashent. Ela duna tremendocontribucion pa mehora procesonan di trabou y a demostra di ta un balor grandi den esaki. E ta un “fast learner” y a siñahopi rapido e sistema nobo aki. Danki na su capacidad di siñay compronde ela wordo selecciona pa traha den e proyecto akiunda cu e ta aplica su conocemento como voedingsassistent di un manera excelente.

Erwina ta un colega ehemplar y inspirativo cu ta sigui e balornan stipula pa HOH. Su empuhe, experiencia y actitudservicial ta haci’e un candidato ideal cu merecidamente a saliempleado di luna. Masha pabien Erwina di parti di Hunta di Directiva, management y team completo di HOH!