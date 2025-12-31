 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] E profesionalnan di Caribbean Fireworks a prepara varios show di vuurwerk simultaneamente pa net 12’or ora di tiro!

For di algun dia caba planea Caribbean Fireworks a prepara un show simultaneo pa mayoria hotelnan grandi na Aruba e.o. Ritz-Carlton, Marriott, Hyatt, St. Regis y hasta Secrets na Colony. E tiro lo ta simultaneo pareu prepara cu bargenan riba lama. Esnan cu lo pasa cambio di aña lo por bay mira un excelente show prepara cu vuurwerknan bunita cu lo duna un display expectacular. y mas aun riba lama unda no tin nada pa stroba nos bishitantenan y localnan cu lo bay aprecia e tremendo show aki. Anto esaki lo ta simultaneamente. Caribbean Fireworks tin añanan di experencia den pyrotecnica usando tecnologia moderno y sofistica pa haci e show aki espectacular.

