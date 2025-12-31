[VIDEO] Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un bus di Arubus

Diaranson madruga a drenta informe di un accidente riba L.G. Smith Blvd, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Chevrolet no a regula su velocidad ni a mantene distancia net ora cu e bus di Arubus a bay para pa un pasahero subi y e Chevrolet a bay dal tras di e bus. Den e bus tabata tin varios persona cu tabata bayendo trabao pero afortunadamente ningun hende a resulta herida. Un otro bus a bini pa busca e pasaheronan y hiba nan na nan destino.