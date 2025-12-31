Reflexión diaranson 31 December 2025.

Awe riba e último dia di aña 2025, nos ta sera hopi contento y satisfecho pa loke ta e aña cu ta sera y naturalmente ta desea un aña 2026 mucho mas mihor pa loke ta salud, relacion den famia, trabou y hopi mas.
Nos ta pidi pa keda cu nos bon Dios como guía y protector.
Nos lo cumpli cu nos debernan y trata na cumpli cu tur ley di Dios.
Lo nos juda unda cu nos por, nos prohimo y percura pa tur hende por ta hopi mas felis.
Cada dia cu nos spierta mainta nos ta gradici fielmente nos Señor.
Asina lo tin satisfacion den nos curason cu lo pone nos biba contento y pa bida largo.