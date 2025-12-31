[VIDEO] Pelea cu cortamento cu destruccion na cas conosi na Shiribana e victima no kier a bay hospital.

Diaranson merdia a drenta informe di un pleitamento cu arma y cu hende herida na Shiribana na e cas conosi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu 4 hoben a yega na e cas y a cuminsa agredi e hoben cu mokete, cuchiu y piedra. E hoben despues di a ricibi corta na su bil a coy un piedra manda esaki y a destrui e backshield di e Kia Picanto den cual e cuatro hoben a bay. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y e personal di ambulans cu e lo mester bay hospital pero e victima a nenga rotundamente. Polis ta investigando e caso aki.