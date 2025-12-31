 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Caribbean Palm Village tambe a tira un pagara pa nan huespednan y tambe empleadonan!

13:40  December 31, 2025

Diaranson merdia a toca turno pa Caribbean Palm Village tambe tira su pagara pa su huespednan y tambe empleadonan. E aña aki nan a cede e honor pa e yiu di e maintaince manager pa cende e pagara dilanti un multitud basta grandi.

