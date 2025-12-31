Maltrato despues di accidente pa falta di preferencia na Sero Janchi

Diaranzon atardi a drenta informe di un accidente un auto lastrando un boto y un Jeep na Sero Janchi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente riba un caminda smal unda un tin cu cede preferencia na e otro contrario ya cu tin un baranca pega riba e caminda y como cu e ta smal mester practica cortesia pero no a haci esey y a start un discucion cu a escala te na maltrato. Polis a pidi pa ambulans pa e chauffeur cu a ser agredi pa e otro hobennan di e otro vehiculo pero como a duna adres robes pa ora cu ambulans yega ya caba ela bay hospital cu auto particular. Un rato despues e chauffeur di e pick-up a regresa y polis a detene.