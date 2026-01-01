[VIDEO] Prome detencion pa 2026 chauffeur burachi cu a bay dal un Kia Picanto riba palo di lus na Matadera

Diahuebs mey anochi ya caba habrimento di aña a conose e prome detenido y esaki ta pa core auto bao influencia y causa accidente. Tabata ora a drenta informe di un accidente cu hende herida na Matadera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu un chauffeur di un Kia Picanto a perde control y a bay dal riba un palo di lus. Polisnan a pensa cu e lo por ta herida y a pidi un ambulans p’e. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona cu supuestamente lo ta herida pero a bin resulta cu e ta bao influencia di alcohol polis a test e y a detene.