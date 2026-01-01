[VIDEO] Chauffeur burachi tabata pasa auto na Camacuri y a bay dal motociclista di direccion contrario

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu un persona seriamente herida riba caminda di Camacuri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e chauffeur di un auto Honda Accord cu ta bayendo pariba tabata pasando autonan y a bin dal un motociclista di direccion contrario manda esaki banda di caminda. E motociclista tabata seriamente herida y ambulans a yega cu maximo urgencia y a atende y transporte pa hospital cu sumo urgencia. Polis a test e chauffeur di e Honda y esaki a surpasa e limite di alcohol permiti pa ley. Polis a detene e chauffeur y a sera e caminda pa e investigacion.