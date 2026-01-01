Abizeily Werleman ta Aruba su dushi baby di aña 2026!

Aruba ta yama bon bini na e prome baby di aña cu yama Abizeily. Aña 2026 a habri cu nacemento di un baby girl pa exactamente 1.20am na Horacio Oduber Hospital (HOH). Un rato despues pa 1.23am otro baby girl a nace, pues un momento di hopi alegria pa Aruba y team di HOH cu e bendicion aki. Ta un tradicion cu Aruba ta pendiente manera semper pa sa ken ta bira e baby di aña y pa 2026 e ta resulta un baby girl mescos aña pasa. For di momento cu 12’or di anochi a bati, tur personal di departamento di Maternidad tabata pendiente yegada di e prome baby y hopi contento nan a bira ora no un pero dos baby a nace casi tras di otro.

Cu alegria y orguyo, mami Shaneyda Werleman a carga su baby Abizeily. Baby Abizeily a nace un parto natural y ta Shaneyda su di tres yiu muhe. Abizeily su rumannan tin 10 aña y 6 aña. Tata Abraham Maduro tambe ta super contento pero mester a traha e dia di awe y no a logra yega pa un potret. E parto a bay lihe, sin ningun problema y tabata encarga pa partera Quandt. Baby Abizeily ta pisa 3740 gram y tin un largura di 50.5cm

Mami y papi ta super feliz cu nan baby Abizeily ta saludabel y ta gradici partera Quandt, enfermeranan Traemaine, Thirza, Jennifer, Melizienne y henter e team di maternidad pa e guia durante henter e proceso prome y despues di e nacemento.

Team di HOH tabata presente hunto cu sr. Jacco Vroegop, presidente di Hunta di Directiva di HOH unda e la felicita mami Shaneyda cu baby di aña 2026, esta Abizeily. Tambe a pasa un rato cerca e di dos baby di aña esta Skailyh-ann di mama Lukania van Leenen y tata Darlin Montero cu a nace via di un operacion di emergencia. E baby girl ta saludabel y tur cos a bay bon.

Gradicimento ta bay na e diferente donacionnan haci na e baby di aña 2026.

Team di HOH ta felicita famia y Aruba henter cu baby di aña 2026 y alabes ta desea un y tur un feliz y saludabel 2026 y claro tambe hunto nos ta bisa Salud na bo Salud!