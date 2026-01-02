One Love Foundation a otorga un donacion di 8,000 mil dollar na Fundashon Stimami Sterilisami como apoyo pa su labor continuo

ORANJESTAD, Aruba — 10 di December 2025 — Fundashon Stimami Sterilisami ta

expresa su profundo gradicimento pa e sosten continuo di One Love Foundation,

incluyendo su donacion generoso reciente di USD 8,000. 100% di e fondonan aporta

na Stimami Sterilisami ta wordo usa pa cubri e costo di sterilisacion di cacho of pushi

registra via nan programa nacional, cual ta cubri 100% di e costo di e procedura na e

veterinarionan participante den su campaña nacional y ta inclui anestesia,

medicamento y un microchip. E suma di One Love lo wordo compensa cu un suma

igual florin pa florin pa Bucuti & Tara Beach Resort, cu tambe ta sirbi como un

sostenedo generoso y e fundador di Stimami Sterilisami.

One Love Foundation

E mision di One Love Foundation, un fundacion estableci na Merca, ta pa genera

fondo for di exterior, amplia comprension, y educa hende tocante e necesidad

urgente di bienestar animal na Aruba. E fundacion a forma un alianza cu Stimami

Sterilisami den December 2021, reconociendo e importancia di un control humano di

populacion pa reduci e cantidad di animal riba caya y mehora nan salud y calidad di

bida.

For di 2016, Stimami Sterilisami a subsidia casi 47,000 sterilisacion. E esfuerso aki no

solamente ta yuda reduci e cantidad di animalnan riba caya, sino tambe ta mehora

nan salud y calidad di bida. E exito continuo di e mision ta depende fuertemente riba

e sosten di donantenan generoso manera One Love Foundation, Bucuti & Tara Beach

Resort, Aruba Tourism Authority, Tourism Product Enhancement Fund, Setar N.V., y

hopi otro. Sin nan contribucion, e trabou vital aki no por sigui.

“Nos ta profundamente agradecido pa e apoyo extraordinario di One Love

Foundation, cual su compromiso cu nos causa ta sinceramente inspirante,

” Ewald

Biemans, Presidente di Fundashon Stimami Sterilisami ta comenta.

“E ta inspirante

pa wak cu un fundacion basa na merca y su miembronan ta traha asina duro pa

recauda fondo pa nos animalnan, demonstrando e amor cu nan tin pa nos isla cu

nan accionnan, creando un impacto real y duradero den nos comunidad.



Motiva pa pasion y determinacion, One Love Foundation, Bucuti & Tara y Stimami

Sterilisami ta uni den nan compromiso pa sigui fortalece e bienestar di animal na

Aruba. Keda pendiente, pasobra den poco nos lo lansa nos prome evento di foam

party pa recauda fondo—un iniciativa dinamico cu ta uni e comunidad mientras ta

respaldando un causa cu gran balor social.