Werkbezoek minister van Defensie aan het Caribisch gebied

Minister van Defensie Ruben Brekelmans bezoekt van maandag 5 tot en met donderdag 8 januari het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het betreft een regulier werkbezoek aan de Caribische (ei)landen Aruba, Sint Maarten, Curaçao en Bonaire. De minister bezoekt de geplaatste defensie eenheden en krijgt een toelichting over hun taken in de regio.

Maandag 5 januari start de minister het werkbezoek op Marinierskazerne Savaneta op Aruba. Op dinsdag volgt een bezoek aan het Mariniersdetachement op Sint Maarten en woensdag staat Marinebasis Parera op Curaçao op het programma. Donderdag 8 januari sluit de minister, na een bezoek aan het stationsschip Zr.Ms. Groningen, het werkbezoek af bij de Koninklijke Marechaussee op Bonaire.

Naast de bezoeken aan verschillende defensie eenheden spreekt minister Brekelmans met de gouverneurs, minister-presidenten en de gezaghebber van de Caribische (ei)landen. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de actuele situatie in het Caribisch gebied, de gezamenlijke prioriteiten en de onderlinge samenwerking.