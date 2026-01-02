 Posted in INCIDENTE

Detenido ta pone fin na su bida den cel na warda di polis Santa Cruz!

13:27  January 2, 2026  Leave a comment

CUERPO POLICIAL TA INFORMA

Diahuebs 1 januari 2026 pa mas o menos 7:40 di mainta durante un control den celnan na warda di polis Santa Cruz ta topa cu un detenido masculino cu lo a pone fin na su bida.

Di biaha ta informa chef van dienst y na su turno ta pone central di polis na altura.

Central di Polis na su turno ta informa tur instancianan concerni na altura.

Dr.Forensico, polis technico y landsrecherche a presenta pa asina haci nan investigacion.

Departamento di Slachtofferhulp a presenta tambe pa asina guia e famia den e momento lamentabel aki.

E detenido ta un hende homber nacionalidad Colombiano y tabata tin 45 aña.

Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.

