Bucuti & Tara ta Habri 2026 cu un Drone Show Espectacular riba Eagle Beach

EAGLE BEACH, Aruba – 1 di Januari 2026 — Bucuti & Tara Beach Resort, e unico hotel den Caribe certifica como carbon-neutral, a celebra e yegada di 2026 cu un drone show di Drone Shows Aruba espectacular riba Eagle Beach, marcando e segundo aña consecutivo cu e resort a scoge pa celebra cu un alternativa mas sostenibel, mas keto y mas responsabel compara cu vuurwerk tradicional.

Den colaboracion cu Drone Shows Aruba, Bucuti & Tara a invita tanto huespednan como comunidad local pa disfruta di un presentacion impresionante di mey anochi, cu a transforma e shelo den un obra di arte yena di color, movecion y contamento di storia, demostrando un biaha mas cu celebracion y cultura no mester bin a costo di e planeta. Semper por busca alternativa y innovacionnan cu ta duna un efecto mas impactante ainda.

Mientras e conteo final a yega na cero, un gran cantidad di hende a reuni riba lama pa asina ta testigo di un presentacion anima cu a celebra renobacion, amor y union. E show a culmina cu un final aereo radiante, celebrando e yegada di e aña nobo den un ambiente di admiracion, gradicimento y speransa.

“Aña Nobo ta un momento pa refleha riba tur loke nos a comparti y loke nos ta soña pa e aña cu ta bin,” Crescenzia Biemans, Managing Director di Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba te declara. “Pero tambe ta un momento pa puntra nos mes: Ki tipo di futuro nos ta celebra, y con nos ta proteh’e? Nos ta orguyoso di converti e drone show den un tradicion anual, pasobra proteha e shelo, lama, naturalesa, animal y hendenan di Aruba ta significa busca maneranan nobo pa celebra cu ta respeta tanto nos cultura como nos bienestar colectivo. Progreso no ta disminui tradicion; e ta sigura cu e por sobrevivi y desaroya responsablemente.”

Pa Bucuti & Tara, e show tabata mas cu entretenimiento; tabata un expresion di union y comunidad, elevando orguyo y sentido colectivo pa un futuro sostenibel.

Un Celebracion Diseña cu Amor pa Aruba den Mente

Mundialmente hendenan ta hayando mas comprension cu e efecto ambiental di vuurwerk ta serio. Nan ta causa polucion di aire, desecho den awa, y zonido peligroso cu por daña bienestar di bestianan nativo, mascota, muchanan, hende grandi y hende descapacita, lagando desecho cu no ta harmonisa cu e naturalesa pristino cu Aruba ta desea proteha.

Drone shows no ta laga atras kimiconan explosivo ni huma, y ta basicamente silencioso compara cu fuego artificial. E produccion ta genera casi nada di desecho, door di cu dronenan ta rehusabel y ta bolbe sigur na base despues di su demostracion. Den largo plazo, e rehusabilidad aki ta crea un opcion mas accesibel y duradero, fortaleciendo su posicion como un manera moderno y responsabel pa celebra.

Pa Bucuti & Tara, e decision aki ta un extension natural di e enfoke di sostenibilidad cu e resort tin desde su comienzo casi 40 aña atras, como tambe di su promesa pa proteha Aruba pa futuro generacionnan. E compromiso aki ta inclui iniciativanan manera The Bucuti & Tara – GMC Nature Preserve y su organizacion sin lucro pa sterilisacion di cacho y pushi, Stimami Sterilisami.

E metodo aki tambe ta sostene varios Meta di Desaroyo Sostenibel di e Nacionnan Uni cu ta alinea cu e mas cu 400 punto di accion di Bucuti & Tara, kende ta un ehempel global di sostenibilidad cu a wordo reconoce door di e Nacionnan Uni como ‘altamente replicabel y escalabel’ pa hotelnan mundialmente. Esakinan ta inclui SDG 12 Consumo y Produccion Responsable, SDG 13 Accion Climatico, SDG 14 Bida Bao Di Awa, SDG 15 Bida Riba Tera, y SDG 11 Cuidad y Comunidad Sostenibel.

Un Tradicion Reimagina pa Aruba y pa Futuro

E drone show di Aña Nobo di Bucuti & Tara tabata un gesto bunita senti door di tur huesped y comunidad local, y un recordatorio cu celebracion por evoluciona. E resort ta spera pa por sigui desaroya e tradicion anual aki den cooperacion cu innovadornan manera Drone Shows Aruba, pa asina crea momentonan inolvidabel cu ta honra loke ta haci Aruba asina especial: su hendenan, su bunitesa natural, su flora y fauna, y nos responsabilidad comparti pa proteha esaki.