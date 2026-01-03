A continuacion ta presenta algun datos over Delcy Rodríguez, kende e presidente di Merca, Donald Trump, a bisa durante e conferencia di prensa diasabra cu recien a asumi como presidente di Venezuela despues di cu Nicolas Maduro apart di a ser captura pa e forsa arma americano.

E gobierno venezolano no a anunciado cu Rodriguez a huramenta y varios fuente a bisa cu e tabata na Rusia, aunke e agencia estatal di noticia ruso a nenga e informe. Trump a bisa cu Merca lo ta administrando Venezuela den un futuro inmediato y cu Rodriguez a bisa si cu e ta dispuesto pa haci locual cu nan ta haya necesario pa Venezuela sea grandi di nobo.” Maduro a yama Rodriguez un “tiger” pa su defensa di hero di su gobierno socialista. E tabata traha estrechamente cu su ruman, Jorge Rodriguez, kende ta e presidente di e legislatura di e Asamblea Nacional. Rodriguez, di origen Caraqueño, di 56 aña, naci dia 18 di mei 1969 y ta yiu di e guerrillero iskierdista Jorge Antonio Rodriguez, ken a funda e partido revolucionario Liga na Socialista den e añanan 70.

Ela pidi gobierno americano cu proporciona prueba di bida di Maduro y su esposa den un mensahe di audio transmiti via television estatal di diasabra, pero no ta conosi su paradero exacto. E ta abogado, gradua di e Universidad Central di Venezuela, y a ascende rapidamente den es filanan politico durante e ultimo decada, desempeñándo su mes como minister di Comunicacion y Informacion entre 2013 y 2014. Rodriguez, conosi pa su gusto por di moda di diseño, e tabata minister di Relacionnan Exterior di 2014 pa 2017, periodo durante el cual a intenta irrumpi den un reunion di e bloke comercial Mercosur na Buenos Aires, despues di e suspension di Venezuela for di e grupo. Den 2017 ela cuminsa desempeña su mes como president di un Asamblea Constituyente pro-gobierno, cu a amplia e podernan di Maduro. Rodriguez a ser nombra vicepresidenta na juni 2018, cu Maduro anunciando e nombramiento, describiendo e como “un muhe hoben, balente, experimenta, yiu di un martir, revolucionario y aproba den mil bataya.

Den augustus 2024, Maduro a añadi e ministerio di petroleo na e portafolio di Rodriguez, unda a encarga gestiona e creciente sancionan di Merca riba e industria mas importante di e pais.