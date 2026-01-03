Chauffeur a sali for di backshield den un impacto cu pilar den un accidente cu hende herida na Mahuma

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Honda Fit a baha banda drechi di caminda y a cay den un “gleuf” ora ela subi bek ela perde control bay dal riba un pilar di garage kibra esaki completamente te cu e impacto a kibra e sienta y e chauffeur a sali door di e impacto via e backshield y a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.

