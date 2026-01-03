Diasabra atardi a drenta informe di un accidente na e rotonde Ponton riba E.J.”Watty” Vos blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Mazda CX3 no a duna preferencia na un motociclista cu tabata riba e rotonde y a bay dal riba dje y a herida. Na yegada di e ambulans nan a atende na e sitio mes.
Chauffeur no a duna motociclista preferencia na e rotonde Ponton y a dal e herid’e na su pia
