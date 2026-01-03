Despues di cancelacionnan di vuelo: Operacionnan di Aeropuerto di Aruba ta bek na normalidad riba diadomingo [🇦🇼🇺🇸🇪🇸] 

Oranjestad — Aeropuerto Internacional Reina Beatrix ta informa cu ta anticipa cu e operacionnan di aeropuerto lo ta operacional normal, mañan diadomingo 4 di januari 2026.
Awe, for di 58 vuelo di entrada y salida cu tabatin programa, a cancela un total di 44 vuelo, incluyendo 38 vuelo di Merca y 7 vuelo di otro paisnan. Aeropuerto di Aruba ta trahando den coordinacion estrecho cu partnernan di aerolinea y autoridadnan di aeropuerto pa acomoda e pasaheronan afecta na un manera sigur y eficiente.
Como resultado, aeropuerto ta anticipa un dia operacional mas ocupa cu normal mañan, ya cu awe originalmente tabata anticipa pa ta un dia di biahe di gran cantidad di pasahero (“Super Saturday”), cu 58 vuelo y aproximadamente 15.000 pasahero programa pa procesa.
Ta conseha e pasaheronan cu vuelo confirma pa yega aeropuerto na tempo pa nan salida programa. Medidanan di control di fluho di pasahero lo keda na vigor pa sostene operacionnan safe, sigur y ordena.
Pasaheronan cu nan vuelonan a keda cancela awe, como tambe biaheronan sin un vuelo confirma, ta conseha encarecidamente pa no presenta na aeropuerto y pa tuma contacto cu nan aerolinea directamente pa rebooking y areglonan di biahe.
Aeropuerto di Aruba lo sigui vigila e situacion di cerca y duna actualisacion manera cu ta apropia. Ta curasha e pasaheronan pa check directamente cu nan aerolinea y bishita www.airportaruba.com pa haya e informacion di vuelo mas actualisa.
Aeropuerto di Aruba ta gradici tur e partnernan di aeropuerto di antemano pa nan cooperacion y sosten continuo mientras ta traha pa un regreso sigur y ordena na normalidad mañan.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den regionCaribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economiastabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion tapa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigury prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnanmoderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Fecha: 3 di januari, 2026
Aruba Airport Operations to Resume Normally on Sunday Following Flight Cancellations
Oranjestad — Queen Beatrix International Airport advises that airport operations are expected to resume normally tomorrow, Sunday, January 4, 2026.
Today, out of 58 scheduled inbound and outbound flights, a total of 44 flights were cancelled, including 38 U.S. flights and 7 non–U.S. flights. Aruba Airport is working in close coordination with airline partners and airport authorities to safely and efficiently accommodate affected passengers.
As a result, the airport expects a busier-than-usual operational day tomorrow, as today was originally anticipated to be a high-volume travel day (“Super Saturday”), with 58 flights and approximately 15,000 passengers scheduled to be processed.
Passengers with confirmed flights are advised to arrive at the airport on time for their scheduled departure. Passenger flow control measures will remain in effect to support safe, secure, and orderly operations.
Passengers whose flights were cancelled today, as well as travelers without a confirmed flight, are strongly advised not to come to the airport and to contact their airline directly for rebooking and updated travel arrangements.
Aruba Airport will continue to monitor the situation closely and provide updates as appropriate. Passengers are encouraged to check directly with their airline and visit www.airportaruba.com for the most up-to-date flight information.
Aruba Airport would like to thank all airport partners in advance for their continued cooperation and support as operations work toward a safe and orderly return to normal tomorrow.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Date: January 3, 2026
Las operaciones del Aeropuerto de Aruba se reanudarán con normalidad el domingo tras las cancelaciones de vuelos
Oranjestad — El Aeropuerto Internacional Reina Beatrix informa que se espera que las operaciones aeroportuarias se reanuden con normalidad mañana, domingo 4 de enero de 2026.
Hoy, de los 58 vuelos programados de entrada y salida, se cancelaron un total de 44, incluyendo 38 vuelos desde EE. UU. y 7 vuelos desde otros países. El Aeropuerto de Aruba está trabajando en estrecha coordinación con las aerolíneas asociadas y las autoridades aeroportuarias para atender de forma segura y eficiente a los pasajeros afectados.
Como resultado, mañana el aeropuerto espera un día operativo con más actividad de lo habitual, ya que se anticipó originalmente que hoy sería un día de gran volumen de viajes (“Super Sábado”), con 58 vuelos y aproximadamente 15000 pasajeros programados para ser procesados.
Se recomienda a los pasajeros con vuelos confirmados que lleguen al aeropuerto a tiempo a su salida programada. Las medidas de control de flujo de pasajeros se mantendrán vigentes para garantizar operaciones seguras y ordenadas.
Se recomienda encarecidamente a los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados hoy, así como a los viajeros sin vuelo confirmado, que no acudan al aeropuerto y que se pongan en contacto directamente con su aerolínea para cambiar su reserva y actualizar sus planes de viaje.
El Aeropuerto de Aruba seguirá monitoreando de cerca la situación y proporcionará actualizaciones según corresponda. Se recomienda a los pasajeros que consulten directamente con su aerolínea y visiten www.airportaruba.com para obtener la información de vuelo más actualizada.
El Aeropuerto de Aruba agradece de antemano a todos los socios aeroportuarios su continua cooperación y apoyo mientras las operaciones se esfuerzan por lograr una vuelta a la normalidad segura y ordenada mañana.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneasque operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 73% de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Fecha: 3 de enero de 2026