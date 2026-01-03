Bon aña na mi fiel lesadonan di Reflexìon.
Prome mi kier desea tur un aña nobo 2026, cu hopi suerte y bon salud, pa asina tur nan deseo por keda cumpli.
Reflexión Diasabra 3 Januari 2026.
Awe riba prome Diasabra di aña, nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa otro dia mas den bida, y pa tur cos bunita cu nos a hanja den aña 2025, y pa e aña nobo compaña nos tur dia pa nos por supera e aña cu a caba y por tin mas exito pa por logra tur nos deseonan.
Nos danki na nos Señor lo keda refleja e gratitud di nos den tur paso cu nos tuma.
Señor tin hopi poder pa duna nos un hopi bunita bida ora nos ta biba segun su reglanan.
Tur dia tin tempo pa demostra esaki di nos curason.
Nos por canta canticanan pa Señor, semper confia den Dje, nunca no kere cu e no ta tende bo.
Señor no ta juda di biaha, e kier pone nos na prueba.
Ta ora nos ta den preta, y cu casi nos ta perde cabes E ta saca un man pa nos.
Hopi biaha nos mes ta hinka nos den problema.
Nos tur conoce su leynan y toch tin ta desvia.
Buska bon ambiente y evita mal aura.
Evita hende cu mal intencion.
Papia cu nos famia y nos hendenan y hopi cos lo cana e bon caminda.
Mester sigi cu e bunita union den hopi famia na tempo di nacemento di Señor, cu ta e jabi pa nos por biba felis y pa hopi ańa mas.