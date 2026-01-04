 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] A DETENE 8 CHAUFFEUR PA MANEHA BAO INFLUENCIA DI ALCOHOL Y UN ARMA DI CANDELA CONFISCA

Cuerpo Policial Aruba Ta Informa—-

A DETENE 8 CHAUFFEUR PA MANEHA BAO INFLUENCIA DI ALCOHOL Y UN ARMA DI CANDELA CONFISCA

Departamento di Trafico y Unidad Motorisa a haci control prome durante y despues di Parada di Flambeu.

Departamento di Trafico a controla na comienso di e Parada di Flambeu pa loke ta trata e papelnan di auto como tambe rijbewijs valido.

Unidad Motorisa a haci controla na diferente camindanan strategico durante parada.

Den total a detene 8 chauffeur pa maneha bao di influencia di alcohol.

Polis Motorisa ta wak un auto sospechoso na altura di un cas na den Laurens Costenstraat. E agente di Unidad Motorisa aserca e auto y na unda chauffeur a dal e agente su brommer y e pasahero a sali saca un arma di candela.

E agente a pidi mesora pa refuerso y asina a cuminsa cu un busceda den vecindario. Na altura di RCA ta topa cu un homber cu a saca e arma di candela y a detene. Tambe a confisca un arma di candela.

Aña 2025 a conta cu 8 detecion pa loke ta maneha bao influencia di alcohol.

Cuerpo Policial ta haci un apelacion un biaha mas pa no maneha auto bao influencia di alcohol. Usa Bo Amigo Responsabel.

