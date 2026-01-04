PARADA DI FLAMBEU A CONTA CU 1 DETENCION PERO CU HOPI BON COMPORTACION!

Diasabra anochi pa exactamente 8:00 pm Parada di Flambeu a start sali for di dilanti ex-Kooyman na Avenido Milo Croes.

Cuerpo Policial conhuntamente cu SMAC a hasi inicio di e parada.

KPA tabata tin 150 polis di diferente departamento cu a traha e anochi encuestion. Entre otro; Polis uniforma, K-9, ME, AT, Recherche, Personal Administrativo y personal di CEA.

E cabez di e parada a yega pa 00:55 na ex -DOW y pa 02:41 e final a yega.

E aña aki a conta cu solamente 1 detencion pa cu posicion di droga.

Aña 2025 e parada di Flambeu a conta cu 0 detencion.

Asina mes nos di KPA ta hopi orguyoso di mira hopi hende persona cu a comporta nan mes prome, durante y despues di parada! Esaki ta di aplaudi.