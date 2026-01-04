Reflexión Diadomingo 4 Januari 2026.

Awo nos ta den e aña nobo, y nos ta cuminsa gradici nos bon Dios pa tur so bon cu E ta hasi pa nos.
Semper nos ta dirigi nos mes cu hopi confiansa, pa nos por logra hasi nos tarea di dia un exito rotundo !
Cada un di nos tin e derecho pa biba felis y contento.
Nos tin tur loke nos kier pa logra esaki.
Ta nos mes mester pone tur schouder hunto, y hinka nos dia den otro.
Si nos observa loke ta pasando na e pais nos bisinja, nos tin di bisa ta un alivio pa e pueblo aki.
Ta hopi crimen contra boluntad di Dios a ser cometi.
Ta tuma tempo pa e pueblo tanta cabes y bolbe bira un país manera antes.
Hopi biaha ta un grupo di mandatario ta come e bolo di e paisnan asina, mientras e pueblo ta biba den pobresa.
Bon dia cu hopi alegria !
Cada dia ta un regalo di Señor, pesey mester gosa bida sanamente.
Semper corda riba nos creador.
Gosa cu famia, ta trese
Union y comprencion.