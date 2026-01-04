No ta un pero 2 turista cu ta pareha di otro a ser haya sin bida na e mesun hotel!

Cuerpo Policial Ta Informa

POLIS INVESTIGANDO CASO CU DOS TURISTA ENVOLVI

Diadomingo pa 8:44 di mainta Central di Polis ta wordo notifica cu na St.Regis Hotel un persona lo mester a cay di balcon y no ta duna señal di bida.

Central di Polis ta manda polis y como tambe ambulance na e sitio menciona. Na yegada di e unidad di polis enberdad nan ta topa un hende homber cu no ta duna señal di bida.

Personal di ambulance no por a haci nada mas pa cu e persona. Ta trata di un turista hende homber nacionalidad mericano.

Recherche, polis technico, dr forensico y departamento di slachtofferhulp a presente na e sitio di e sucedido.

Investigacion haci ta indica cu e victima a bula for di e piso mas halto di e hotel y asina a bin na fayece. Ta trata aki di un turista hende homber nacionalidad mericano.

Despues polis y personal di hotel a bay controla e camber di e victima y a bin encontra un dama cu tampoco ta duna señal di bida. Ta trata aki di e casa di e victima.

Un caso lamentabel y inusual y Cuerpo Policial Aruba y awe24.com ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecidonan.

Caso ta bao di investigacion di autoridadnan concerni y no tin mas detayes.