Accidente pa falta di preferencia banda di Brug di Madushi na Caya Ange Perez

Dialuna atardi a drent informe di un accidente banda di e Brug di Madushi na Caya Ange Perez, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Volkswagen Caddy cu tabata para banda di e crusada a bay sali pareu cu e Hyundai Matrix cu si tabata para na e crusada y nan a bay sali pareu y a dal den otro. E daño tabata minimal y afortunadamente ningun hende a resulta herida.

