A atende solamente un victima di klapchi Analisis incidentenan Departamento di Emergencia

Semper Horacio Oduber Hospitall (HOH) su departamento di Emergencia ta mas druk cu normal durante e dianan di fiesta y ta comparti un analisis cortico cu comunidad tocante incidentenan durante e periodo aki. Na prome luga, HOH ta gradici full e team cu a traha incansablemente durante e temporada aki unda cada colega a traha duro pa atende tur pashent cu a yega cu un of otro problema medico. Importante semper pa corda ta cu departamento di Emergencia t’ey pa tur emergencia y e Dokter na warda (Huisartsenpost – HAP) t’ey pa casonan cu no por warda te cu e siguiente dia pa wordo atendi door di bo propio dokter di cas.
Nos na HOH sigur tin comprension cu e ta fastioso pa mester acudi cerca nos durante dianan di fiesta y p’esey un danki na tur hende pa nan pasenshi y cooperacion durante tempo di espera pa asina nos team di profesionalnan por a atende cada un di boso debidamente.
Pasco di nacemento:
E analisis pa loke ta Pasco di nacemento a cuminsa desde 24 di december pa 12pm y a termina dia 27 di december pa 6am. Durante e periodo aki 315 persona a yega Departamento di Emergencia di cual 33 persona despues di a pasa pre-triage a wordo atendi pa dokter na warda. Di e 282 persona cu a wordo atendi na departamento di emergencia, 49% tabata femenino y 51% masculino. Edad di mas chikito cu a atende e aña aki ta un baby di 1 dia y e pashent di mas grandi 95 aña. Y e edad averahe di pashent cu a wordo atendi tabata 46 aña di edad.
Di e 282 persona cu a ser atendi 19 tabatin un of otro herida, 4 persona cu kemadura, 7 pashent di accident di trafico, 6 persona conecta cu incidente di violencia, 11 persona cu tabatin problema pa hala rosea y 3 persona cu intoxicacion. Otro motibonan pa acudi tabata pa dolor na pecho, dolor di stoma, sacamento, reaccion alergico, infeccion y mas.
Durante e periodo aki 65 pashent di e 282 a ser admiti di cual 45% ta femenino y e grupo di edad mas comun cu ser admiti ta di 65 aña bay ariba (43%). Pa e total di 315 persona cu a acudi Departamento di Emergencia, e averahe di tempo di espera desde yegada te cu salida of admision tabata 104 minuut.
Cambio di aña:
Pa e cambio di aña e datonan comparti ta desde 31 di december 2025 pa 12pm y a termina dia 3 di januari 2026 pa 6am. E cantidad di persona total cu a acudi na Departamento di Emergencia of dokter na warda tabata 321. Di e 321 persona un total di 284 a ricibi atencion medico na Departamento di Emergencia cual 55% ta masculino. E edad di mas abou cu tabatin mester di atencion ta un baby di 24 dia y e pashent di mas grandi tabatin 99 aña. Edad averahe di e grupo cu a acudi tabata 43 aña.
Di e 284 pashentnan cu a acudi na Departamento di Emergencia 15 tabatin herida/lesion, 2 tabata involucra den un accident di trafico, 8 persona relaciona cu violencia, 1 pa motibo di vuurwerk y 2 cu intoxicacion. Mayoria, esta 232 persona, a drenta pa motibo di por ehempel caida of cu no tin di haber cu traumanan fisico manera por ehempel dolor na pecho, sucu, dolor di stoma, sacamento, infeccion of otro etc.
Di e 284 pashentnan cu a wordo yuda na Departamento di Emergencia un total di 44 pashent a ser admiti den Hospital. Alabes mester bisa tambe cu 61% di pashent admiti ta masculino y e averahe di tempo di espera desde yegada te cu salida of admision den hospital tabata 113 minuut.
Team completo di HOH ta desea henter comunidad un feliz aña 2026 yena di amor, prosperidad y salud! Y si acaso bo mester di asistencia medico corda tambe cu nos di HOH semper t’ey!