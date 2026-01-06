E Fuikdag 2026 a transcuri bon aunke cu tabata tin varios incidente menor.

En general, e dia a bay trankil, cu e mayoría di persona cumpliendo cu e norma. En total, mester a debolbe 20 boto debi na falta di documentacion y/of demasiado persona a bordo. Tabata tin un pelea den un boto den cual Guarda Costa y polis a aresta un homber. Tambe a confisca un “waverunner” pasobra e doño no por a mustra ningun documento di nabegacion. 10 Boto mester a tow debi na problema cu e motor. E patruyanan di Citro y di Guarda Costa ,ester a asisti e botonan aki. Pa 5’or di atardi a palabra pa para e musica, y esaki a ser para corectamente. Tur e botonan a regresa prome cu bahada di solo. E aña aki, tabata tin mas boto y “waverunner” cu a participa na e evento.