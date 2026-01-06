Reflexión Diamars 6 januari 2026.

Awe riba e día di Diamars nos ta celebra e fiesta di e tres Reynan cu a bai buska Hesus y a hiba regalonan pe.
Nos ta gradici prome cu tur cos nos bon Dios y pidi pa E por ta cu nos henter e aña ki tambe.
Nos ta celebra fiesta di tres Rey, kendenan a tende cu yui di Dios ta bai bin na mundo, y nan a bai buske mesora.
Mescos cu nos ta prepara nos mes spiritualmente, como físicamente pa e
nacimento di yui di Dios, pa sana mundo di picanan. Tabata un sufrimento grandi pa nos mama Maria.
Pone un mucha na mundo y pa ora E cumpli 33 aña nan lastre y sute te colge na cruz.
E no ta fácil, e ta algo hopi cruel, pero ta pa salba mundo di pica.
Awendia tin asina hopi cos contra boluntad di Dios ta pasando y ta ser menciona cu Hesus ta den bin na mundo pa pone ordu.
Cada persona lo mester analisa nan bida, y puntra pa bo mes si bo ta cumpli cu ley di Dios.
Hopi cos tin pa drecha y pa drecha bida y purba jega den e caminda cu lo mester hiba nos pa reino di Señor.