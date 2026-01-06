Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e Green Corridor pabao di e rotonde Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu pa unof otro motibo e chauffeur a perde control y a bay dal den banda y lo a resulta levemente herida pero e no tabata desea atencion di ambulans y cancele.
Chauffeur bayendo pabao di rotonde Pos Chikito a perde control accidenta riba e Green Corridor
