Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende seriamente herida banda di Young Fellow na Barcadera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di chauffeur di un Toyota Yaris bayendo pariba a perde control basa over di e berm bay cay otro banda di caminda saluendo for di e auto cu un kap na cabes y seriamente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a bay cu urgencia pa hospital. Polis ta investigando e accidente aki.
Chauffeur bayendo pariba cu velocidad halto a perde control pasa over y bolter bay cay otro banda y a sali for di e auto cu un kap na cabes
