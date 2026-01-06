Curso exitoso di Papiamento pa cursista Colombiano FLP a contribui na proyecto “Casa de Colombia” di Consulado Colombiano

Na juni 2025 Consulado Colombiano a acerca Señor Carlos Croes, vice-

presidente di Fundacion Lanta Papiamento (FLP) cu e peticion pa organisa un

curso basico di Papiamento pa inmigrante di Colombia den cuadro di e proceso

di integracion.

E curso aki lo forma parti di e proyecto “Casa de Colombia” cu a planea

diferente actividad cultural pa e inmigrantenan Colombiano.

Ta mas cu claro cu Fundacion Lanta Papiamento a acepta e oferta aki y dos di e

miembronan cu ta docente certifica di Papiamento, esta Señora Melina van der

Linden (Bach.Ed.) y Señor Cesar Kelly (MEd.) a prepara y duna e curso.

E curso a cuminsa dia 1ͤ di september 2025 y a termina dia 8 di december 2025.

Un total di 29 cursista a gradua. Nan tur a laga sa cu nan kier sigui pa un nivel

mas halto di dominio di Papiamento.

Segun e docentenan Van der Linden y Kelly e cursistanan tabata masha motiva

y a cumpli cabalmente cu e tareanan. Nan a drenta e curso cu casi nada di

conocemento di Papiamento y na final nan tabata tribi di papia y hiba un

combersacion comprensibel na Papiamento.

Directiva di FLP ta felicita e cursistanan cu nan perseverancia y logro. E chens

ta grandi cu FLP ta organisa un di dos curso pa e grupo aki.

FLP ta gradici Consulado Colombiano pa e confiansa.

Fundacion Lanta Papiamento ta sigui traha pa logra su meta:

Aceptacion y Bon Uzo di Papiamento tur caminda!