Curso exitoso di Papiamento pa cursista Colombiano FLP a contribui na proyecto “Casa de Colombia” di Consulado Colombiano

Na juni 2025 Consulado Colombiano a acerca Señor Carlos Croes, vice-
presidente di Fundacion Lanta Papiamento (FLP) cu e peticion pa organisa un
curso basico di Papiamento pa inmigrante di Colombia den cuadro di e proceso
di integracion.
E curso aki lo forma parti di e proyecto “Casa de Colombia” cu a planea
diferente actividad cultural pa e inmigrantenan Colombiano.
Ta mas cu claro cu Fundacion Lanta Papiamento a acepta e oferta aki y dos di e
miembronan cu ta docente certifica di Papiamento, esta Señora Melina van der
Linden (Bach.Ed.) y Señor Cesar Kelly (MEd.) a prepara y duna e curso.
E curso a cuminsa dia 1ͤ di september 2025 y a termina dia 8 di december 2025.
Un total di 29 cursista a gradua. Nan tur a laga sa cu nan kier sigui pa un nivel
mas halto di dominio di Papiamento.
Segun e docentenan Van der Linden y Kelly e cursistanan tabata masha motiva
y a cumpli cabalmente cu e tareanan. Nan a drenta e curso cu casi nada di
conocemento di Papiamento y na final nan tabata tribi di papia y hiba un
combersacion comprensibel na Papiamento.
Directiva di FLP ta felicita e cursistanan cu nan perseverancia y logro. E chens
ta grandi cu FLP ta organisa un di dos curso pa e grupo aki.
FLP ta gradici Consulado Colombiano pa e confiansa.
Fundacion Lanta Papiamento ta sigui traha pa logra su meta:
Aceptacion y Bon Uzo di Papiamento tur caminda!