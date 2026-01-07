—-Cuerpo Policial Aruba ——

E DI TRES ACCIDENTE FATAL PA 2026

Diamars mainta pa 9:15 Central di Polis ta wordo notifica di un accidente pisa riba e caminda principal Seroe Teishi. E prome informe ta indica cu un auto lo mester a bolter y e chauffeur no ta reacciona.

Ta despacha polis como tambe ambulance cu maximo urgencia na e sitio.

Na yega di polis enberdad ta topa cu un Toyota Yaris color blauw numera A-69472 y e chauffeur situacion ta grave.

Ambulance ta yega na e sitio di e sucedido y ta brinda e prome assistencia medico pa despues stabelisa e victima y bay cune cu maximo urgencia pa Hospital.

Specialista di trafico y polis technico a presenta pa haci nan investigacion.

Departamento di slachtofferhulp tambe a wordo notifica pa brinda sosten na e victima y su famia.

Lamentabelmente awe diaranson mainta Polis ta wordo informa cu pa 8:35 am e chauffeur a fayece.

Ta trata di e hoben Ronal Heredia Heredia naci riba 30-04-2008 (17 aña) na Republica Dominicana .

Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia y forza na e famia di e fayecido.

Lamentabelmente nos mester menciona esaki ta bira e di tres accidente fatal den trafico. Un suplica na nos comunidad pa ban trankilo den trafico. Ban mantene un trafico SIGUR pa un y TUR!