[VIDEO] Cas di palo a kima completo na Bernhardstraat ora tabata cushina!

Diaranson merdia a drenta informe di cu tin un cas di palo na candela na Bernhardstraat, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin nota cu e cas di palo ta full na candela y a pidi presencia di bombero. Bonberonan a yega liher pero como e cas ta di palo a purba di contene e candela pero e cas di palo a kima por completo y pa colmo e hydrant unda bomberonan ta tuma awa tabata bashi y no tabata saca awa. Bomberonan tabata sperando e tankwagen cu awa pero ainda no a yega y como no tabata sa e adres cercano di e otro hydrant mester a busca esaki mientrastanto e cas a kima completamente pa ora a haya sa ya no por a logra scapa nada di e cas. E candela mes a inicia ora di cushina algo a bay robes y a kima e cas por completo.