[VIDEO] Konkelmento cu waya di coriente causa di candela den cas na Mandolinstraat

Diaranson merdia a drenta informe di un camber di un cas na candela, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un camber na candela. Na yegada di bombero a bin encontra konkelmento cu wayanan di coriente unda esaki a causa huma den un camber mesora a paga e candela y a laga aire fresco saca e huma cu a keda acumula den e camber. A pidi D.T.I. presenta pa inspecciona e instalacion. Un habitante cu a guli basta huma tabata tin mester di atencion medico y a pidi presencia di ambulans. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.