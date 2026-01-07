Entrante 1 di januari 2026 pensionadonan ta paga menos na prima di AZV Pensionadonan ta paga 0% riba e prome Afl. 30.000 di entrada

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta informa tur pensionado y nan doño di trabou, cu entrante 1 di januari 2026 e prima di AZV ta wordo reduci pa e pensionadonan cu tin e edad di 65 aña of mas. Durante aña 2025, e pensionadonan tawata paga 5% riba e prome Afl. 30.000 di entrada of salario (di un empleo den pasado). Si e entrada of salario aki surpasa Afl. 30.000 pa aña, e pensionado ta paga 10,5% na prima di AZV riba e suma restante. Awor entrante 1 di januari 2026, e porcentahe riba e prome Afl. 30.000 di entrada ta 0%. Pues un reduccion di 5%.
Entrada maximo pa cobra prima di AZV
E entrada maximo pa cobra prima (premieloongrens of premie-inkomen) di AZV no ta cambia y ta keda Afl. 85.000 pa aña 2026. Esaki ta nifica cu si e salario of entrada di un pensionado surpasa Afl. 85.000, e ta paga e suma maximo di Afl. 5.775 pa aña na prima di AZV. E prima maximo di aña 2025 tawata Afl. 7.275. Pues, un reduccion di Afl. 1.500 pa aña.
Ehempel:
Premieloongrens of premie-inkomen Afl. 56.000
Calculacion di prima di AZV 2026
0% riba 30.000 ta Afl. 0,00
10,5% riba 26.000 (56.000-30.000) ta Afl. 2.730
Den e ehempel aki e pensionado lo paga total Afl. 2.730 na prima di AZV den aña 2026.
Pa tur otro persona cu no ta pensionado (di edad te cu 64 aña) no tin cambio. E premieloongrens of premie-inkomen di aña 2026 ta Afl. 85.000 pa aña y e porcentahe maximo ta 10,5%. E prima di AZV ta maximo Afl. 8.925
pa aña (85.000 x 10,5%).
Departamento di Impuesto ta haci un apelacion special na e doñonan di trabou pa tene cuenta cu e cambio di porcentahe ora cu calcula e prima di AZV di un pensionado pa asina por retene e suma corecto.
Gerencia di Departamento di Impuesto
7 di januari 2026