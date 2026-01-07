Ultimo dia pa paga impuesto di vehiculo di motor ta 2 di februari 2026 No tin cambio den e tarifa di impuesto pa aña 2026

ORANJESTAD – E ultimo dia pa paga impuesto di vehiculo di motor di aña 2026 ta 2 di februari 2026.
Normalmente e fecha final ta 31 di januari, pero debi cu e aña aki e fecha aki ta cay riba diasabra, e fecha final ta bira dia 2 di februari 2026. Aki ta sigui mas informacion.
Plach’i number
Departamento di Impuesto lo no bay otorga plachi di number nobo pa aña 2026. Manera conoci, e actual plachinan blauw cu blanco, cu a wordo otorga durante aña 2025, ta keda valido te cu aña 2029.
Automobilistanan tin cu keda uza e actual plachinan di number 2025-2029.
Tarifa di impuesto
E tarifa di impuesto di vehiculo di motor di aña 2026 no a cambia. Contribuyentenan cu no ta corda e suma di impuesto cu mester paga, por consulta e comprobante di registracion di vehiculo di Departamento diImpuesto.
Costo di e plachinan
E contribuyentenan existente no tin mester di paga e costo di e plachinan, debi cu no tin plachi nobo pa aña 2026. E contribuyentenan nobo cu a caba di registra un auto y cu mester un number nobo, si mester paga Afl. 14 pa e plachinan. Pa brommer e plachi ta costa Afl. 10.
Haci pago
Por haci e pago di impuesto na oficina principal na Camacuri, MFA Noord, MFA Paradera, MFA Santa Cruz, MFA Savaneta y tambe na e oficina na San Nicolas situa den e edifico di Postkantoor San Nicolas.
Pa esnan cu ta haci pago na cualkier oficina di Departamento di Impuesto, mester tene cuenta cu por paga unicamente cu debit card. Solamente e personanan no-comerciante di edad 60+ y esnan cu ta ricibi onderstand por paga nan impuesto cu cash na Camacuri.
No tin areglo di pago.
Ta importante pa tene na cuenta cu no ta posibel pa paga e impuesto di aña 2026, si tin debe habri di e
añanan anterior (prome cu 2026). No ta posibel pa haya areglo di pago pa debe di impuesto di vehiculo di motor di e añanan prome cu 2026.
Pago online via banco
Ta recomendabel pa haci pago online via banco uzando e metodo di Bill Payment den cual di un manera
facil por yena e informacion rekeri. Via Bill Payment transaccionnan di pagonan online via Aruba Bank, Banco di Caribe of Caribbean Mercantile Bank ta pasa den e sistema di Departamento di Impuesto den un dia. Pagonan haci via otro banco ta tarda por lo menos 5 dia di trabou pa registra den e administracion di Departamento di Impuesto.
Pa contribuyentenan cu no ta haci uzo di Bill Payment, ta recomendabel pa duna un descripcion detaya pa asina Departamento di Impuesto por registra e pago corectamente. E contribuyente ta duna e siguiente informacion: persoonsnummer-periodo-number di plachi. Por ehempel: 50001234- 2026-A97345.
Den caso cu tin debe habri di e añanan anterior, e pago lo wordo procesa riba esakinan prome y e restante riba e impuesto di aña 2026. Si e contribuyente ta bay paga mas cu 1 number via banco, e mester haci un transaccion di pago separa pa cada plachi di number. No ta posibel pa paga un solo suma den un solo transaccion, debi cu esaki lo trece tardansa ora di procesa y aloca e pago.
Pidi recibo di pago online
Pa esnan cu ta haci uzo di e servicio di pago parcial y ta haci pago via banco: por pidi e recibo online
despues di completa e ultimo pago di e impuesto. Pa pidi e recibo online mester haci esaki via impuesto.aw, selecta Digitale formulieren > Kwitantie motorrijtuigbelasting y sigui e instruccionnan.
Boet pa incumplimento
Pagonan cu drenta despues di dia 2 di februari 2026 ta laat. Pagonan haci riba 2 di februari 2026 despues di e “cut-off time” di banco lo pasa pa e siguiente dia y ta wordo considera laat. Pa e “cut-off time” por consulta e website di e banco.
Den caso cu un contribuyente ta laat, e lo tin cu paga tambe e boet pa incumplimento. Departamento di
Impuesto lo saca un cobransa adicional (naheffingsaanslag) pa esaki.
E suma di boet ta 50% di e suma cu no a wordo paga.
Ehempel:
– Impuesto pa mita aña Afl. 150
– E boet pa incumplimento ta Afl. 75.
– E contribuyente lo mester paga e suma di Afl. 225 (150+75) pa e prome mita di aña 2026.
E dianan venidero ta birando hopi druk. Departamento di Impuesto ta recomenda pa haci e pago di impuesto mas lihe posibel y no warda te na ultimo momento. Pa mas informacion por consulta
https://www.impuesto.aw/motorrijtuigbelasting-betalen
Gerencia di Departamento di Impuesto
7 di januari 2026