Reflexión Diahuebs 8 Januari 2026.

Awe otro dia di siman pa por cuminsa sinti caba e jegada di Diabierna y e fin di siman.
Nos lo cuminsa gradici nos bon Dios, y nos ta sigi su pasonan y cu su leynan pa nos por gosa di e futuro cu E tin pa nos.
Dios ta bon, y Dios ta guia nos te na último pa nos keda sigi su leynan.
Atrobe nos kier corda tur nos hendenan pa core cu cuidou y paga tino riba trafico cu 4 wowo habri si por.
Apenas un siman y ya caba tres morto den trafico.
Manera ta bisa esun cu no ta stima, no conoce Dios. Pasobra Dios ta amor, Dios su amor ta asina grandi cu Ela manda su único yui pa muri pa nos picanan.
Un acto asina grandi cu nos tur por corda cu a jega di tuma lugar den nos bida.
Pesey tambe ta pidi hopi gratitud pa nos Dios.
Especialmente si nos mira cuanto cos bunita tin den mundo cu nos por disfruta den bida di nan.