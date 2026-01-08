 Posted in INCIDENTE

Awa a yobe pariba y awa no tabata bay liher strobando trafico mainta tempran

07:50  January 8, 2026  Leave a comment

Diahuebs mainta tempran awa a dal un basha pariba di brug pero pabao ta djies un tiki ela cay. Pariba e basha tabata hopi y esaki no tabata move liher y a stagna e fluho di trafico pasobra no tabata tin caminda pa e awa bay liher.

